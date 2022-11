Terminal de paiement électronique (TPE) A920 Pax : Fraude du Directeur Général du GIM-UEMOA sur la certification SEWACARD

Fraude du Directeur Général du GIM-UEMOA sur la certification SEWACARD

Décidément, notre continent est malade de ses élites. Pour certains directeurs, le gain d'argent facile prend rapidement le dessus sur le travail de longue durée.







A cause des agissements de son Directeur Général, Minayegan Coulibaly, le GIM-UEMOA est secoué par une histoire de détournement de Certificat du Terminal de Paiement Électronique (TPE) de la marque A920 Pax que la société sénégalaise Sewacard Industrie avait déposé au sein de l'institution sous-régionale pour son homologation dans le réseau bancaire GIM-UEMOA.





Le Directeur Général Minayegan Coulibaly est attrait en justice pour avoir détourné le Certificat TPE de Sewacard au profit de la société ivoirienne Green Pay. Le PCA Oumar Tatam LY cité comme complice sur les changements de procédures en cours au sein de l'institution GIM-UEMOA.





L'entreprise sénégalaise Sewacard Industrie, après avoir payé tous les droits de certification du TPE





A920 et s'être acquittée de tous les travaux d'intégration technique, s'est vue doublée à la dernière minute par une société ivoirienne introduite par le Directeur Général Minayegan Coulibaly.







En effet, au lieu de délivrer le Certificat à Sewacard qui devait commencer ses activités de production de Terminaux au Parc Industriel International de Diamniadio, Monsieur Minayegan Coulibaly, a usé de son statut de DG GIM-UEMOA pour détourner le Certificat et le délivrer directement à la société ivoirienne Green Pay avec qui il va signer un contrat de partenariat qui leur permet de toucher des commissions importantes dans toutes les opérations de paiement à travers un réseau de milliers de TPE A920 installés à Abidjan.

Malgré plusieurs réclamations émises par Sewacard Industrie, le DG du GIM-UEMOA et GREEN PAY continuent leur affaire au nez et à la barbe du Président du Conseil d'Administration Monsieur Oumar Tatam LY qui semble se complaire de cette situation malgré son statut de cadre de haut rang à la BCEAO et sa saisine par la Direction de Sewacard Industrie.







Alors, tout le dossier de fraude et de détournement de TPE a été envoyé au Tribunal pour que justice soit faite et que cette forfaiture soit bannie et lourdement sanctionnée par les autorités judiciaires et administratives du Sénégal et de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.





Le Directeur de Sewacard Monsieur Tidiane Wane que nous avons joint au téléphone sur le sujet nous a informé que c'est avec regret et la mort dans l'âme qu'il a été obligé de porter cette affaire devant les tribunaux pour protéger l'entreprise Sewacard qui a été conçue pour être le fleuron de l'industrie monétique en Afrique de l’Ouest mais que des choses comme ça viennent retarder, occasionnant des difficultés énormes dans l'exécution de contrats signés pour presque 4 milliards Fcfa et la perte d'emploi pour une centaine de jeunes ingénieurs et techniciens sénégalais qu'il avait recrutés et formés à plus deux cinquantaine millions de francs CFA. Il a alors souligné qu'en tout état de cause, des choses comme ça doivent être porté à la connaissance de toute la communauté bancaire sous- régionale pour que l'Afrique puisse se développer dans la justice et la transparence.