Terrible accident sur la VDN : ce qu’il faut savoir sur les circonstances du drame et les victimes

Un camion sans frein de matricule DL 2086E qui roulait à vive allure est sorti de la route en causant un terrible accident. Sur les lieux, deux personnes, un homme et une femme, ont été retrouvées mortes sur le coup. Dans sa folle course, la camion a aussi occasionné un blessé, une femme, et causé la destruction d’un véhicule 4x4.





D’après les témoins, les deux personnes décédées traversaient la route ralliant Mermoz-Ecole normale vers Karack. Elles étaient âgées entre 26 et 32 ans.





Les sapeurs-pompiers sont sur place afin d’évacuer les corps sans vie à la morgue. Ils ont acheminé la blessée à l’hôpital le plus proche pour la prise en charge.