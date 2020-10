[Document] TF 15815/NGA À OUAKAM : Le propriétaire Farba Ngom brandit ses preuves irréfutables

"Le mensonge a beau courir, la vérité finit par le rattraper". Ce proverbe colle, à merveille, au "porter-presse" qui vise, à propos d'un terrain situé à Ouakam, Farba Ngom. Pour clouer le bec à ses contempteurs, le député-maire des Agnam a sorti des preuves irréfutables.





La presse se fait l'écho, depuis un certain temps, d'un prétendu conflit foncier opposant la famille de feu Alassane Ndoye à Farba Ngom. Pire, le député de la mouvance présidentielle est accusé de vouloir la déposséder d'un terrain, faisant partie de l'assiette des TF 10940/DG et 4393/DG. Après la clameur populaire et ses avatars, le mis en cause, preuves irréfutables à l'appui, en bouche un coin à ceux qui, la médisance et la calomnie en bandoulière, hurlent avec les loups.





Aussi, sans doute pour mieux accabler ses contempteurs, le député-maire des Agnam a mis à notre disposition une pile de documents administratifs (plan cadastral, notification d'attribution de parcelle, récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation de construire, quittance de versement en numéraire de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor…) qui retracent, avec force détails, le processus d'obtention du terrain en question.





Argument imparable, s'il en est, Farba Ngom brandit d'abord le bail à lui accordé par l'État du Sénégal, après avis favorable de la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) le 03/07/2008, d'un terrain d'une superficie de 180 m2 environ, formant le lot No 03 du lotissement de Ouakam à détacher du TF 10940/DG (TF 15815/NGA attesté par un état de droit réel délivré par le Conservateur de la propriété foncière du Bureau de Ngor Almadies le 16 février 2020).





Un document administratif -vêtu du sceau du gouverneur de Dakar de l'époque, Cheikh Amadou Tidiane Ndoye, et du chef du Bureau des Domaines de Ngor d'alors, Sidy Mohamed Diakhaté- qui prouve, si besoin en était encore, que Farba Ngom est, en dépit de l'intox et de la désinformation, le propriétaire légitime du terrain sis à Ouakam. N'en déplaise à ceux qui, tapis dans l'ombre et mus par des considérations purement politiciennes, s'attellent, vaille que vaille, à dépeindre ce fidèle compagnon du chef de l'État sous les traits d'un homme au-dessus de la loi et le jeter en pâture à l'opinion.





Quid de la matérialité de la procédure de bail ? Un acte administratif en bonne et due forme, fait et passé en sextuple Original le 11/04/2012, dont Seneweb détient copie, en fait foi. Mieux, il est approuvé le 17/04/2012 par les parties contractantes, en l'occurrence le gouverneur de Dakar d'alors Cheikh Amadou Tidiane Ndoye et le bénéficiaire, appelé locataire dans le jargon foncier, qui se trouve être Farba Ngom (Mouhamadou Ngom à l'état civil).