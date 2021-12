TGI de Diourbel: Le polygame de 39 ans avoue avoir engrossé sa copine de 15 ans

Un maçon marié à deux épouses et père de 8 enfants, a été attrait ce mercredi à la barre de la chambre criminelle du TGI de Diourbel pour viol, détournement de mineure et pédophilie. Au finish, l'accusé Pape Kane alias Elhadj a été condamné à deux (2) ans de réclusion criminelle seulement pour détournement de mineure. Les faits !







L'émotion était vive ce mercredi à la chambre criminelle du tribunal de grande instance Diourbel où un père de famille âgé de 39 ans a reconnu avoir engrossé sa petite amie de 15 ans. Poussant le bouchon plus loin, l'homme marié à deux épouses et père de 8 enfants déclare avoir couché à deux reprises avec elle en mettant en avant le consentement de celle-ci.





Le polygame domicilié à Tattaguine avait un chantier en 2020 au quartier Darou Khoudoss de Touba où il a sympathisé avec la mineure de 15 ans. Dans le cadre de ses activités, le maçon venait dans de celle-ci pour l'approvisionnement de son chantier en eau.





" Je m'approvisionnais en eau dans la maison de S.Ndiaye située à côté de mon chantier. Plus tard, nous avons entretenu une relation amoureuse et elle me rendais visite jour et nuit" déclare l'accusé.





Quant à la partie civile, elle a accusé le père de son bébé de l'avoir envoûtée avant de la violer à plusieurs reprises. Ainsi, la mineure de 15 ans a versé de chaudes larmes à la barre. En effet, l’adolescente S.Ndiaye a retracé son parcours avec l'accusé.





« Il venait fréquemment chez nous pour y puiser de l’eau dans le cadre de ses activités de maçonnerie. Nous nous sommes familiarisés. Plus tard il a fini de me déclarer son amour et j’ai rejeté sa demande. Je lui ai précisé que ma mère m’interdit d’avoir un copain à mon âge. Mais il se sentait frustré avant de me menacer. Pape Kane m'a clairement dit que je vais l’aimer de gré ou de force" confesse la mineure domiciliée à Touba.





Selon le Procès-verbal parcouru par Seneweb, la petite dit avoir été transformée en objet sexuel par le maçon. Mais elle a précisé que le polygame lui offrait des sommes d’argent avant ou après leurs ébats sexuels.





Dans tous ses états, le père de la victime a réclamé justice dans cette affaire. A la barre, il déverse sa bile sur l'accusé. Après avoir regagné sa place, ce dernier n'a pas pu retenir ses larmes. Ainsi, le père de la mineure de 15 ans craquera comme un môme avant d'être éconduit de la salle d'audience sur instruction du tribunal. Quelques heures plus tard, il y retournera.