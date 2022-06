TGI de Ziguinchor: Guy Marius Sagna reconnu coupable, mais libre





Le délibéré dans l’affaire des personnes arrêtées lors de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) est tombé. L’activiste Guy Marius Sagna, Amadou Tom Mbodji et Cheikh Sourat Youssouf Sagna ont été déclarés coupables des délits de provocation directe à un attroupement non armé, participation à un attroupement non armé et actions diverses. Ainsi, ils ont été condamnés respectivement à une peine d’un (1) mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que d'une amende de 50 mille FCFA, selon Me Khoureyssi Ba, un des avocats de la défense.

En outre, les 29 autres prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.

Lors du procès qui s’est tenu, ce mardi 28 juin, au Tribunal de grande instance (TGI) de Ziguinchor, le procureur «a joué la carte de la prudence en déclarant s'en rapporter à la sagesse de la juridiction », d’après toujours Me Ba. Ce, argue-t-il, «dans l'impossibilité d'établir l'imputabilité des faits à leurs personnes et eu égard au doute persistant».

Par ailleurs, les trois mineurs arrêtés dans ce même dossier vont comparaître, ce mercredi 29 juin, devant la juridiction compétente.