TGI MBOUR : Apalguée avec 400 g de chanvre indien, elle accuse la maîtresse de son mari de lui avoir tendu un piège

Interpellée par la police avec 400 g de chanvre indien, la restauratrice a accusé la maîtresse de son mari de lui avoir tendu un piège. Mamy Guèye, pour se laver à grande eau devant le juge du tribunal de grande instance de Mbour lors de l'audience des flagrants délits, explique : "jJai surpris mon mari avec une autre femme sur mon lit. Je me suis battue avec elle. Elle m'a alors menacée d'en finir avec moi. Le soir, quelqu'un a jeté du yamba dans la cour de la maison. C'est ma fille qui l'a ramassé. Elle m'a appelée pour m'informer de sa découverte. Au moment où je regardais le contenu du sachet, trois policiers sont arrivés dans la maison et m'ont surpris tenant le sachet. Mais je ne sais pas à qui ça appartient. Je pense que c'est la maîtresse de mon mari qui a essayé de me piéger."







D'après les éléments de l'enquête, Mamy Guèye a été surprise dans sa chambre en train de déballer la drogue.





Des débats d'audience, il est ressorti que la prévenue fumait. Elle assure au tribunal qu'elle ne fume que de la cigarette et non du yamba. Elle a été finalement condamnée à un mois de prison ferme.