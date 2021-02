Théodore Chérif Monteil : «Je défie quiconque de montrer un texte qui interdit à un gendarme de convoquer un député»

Le leader du Pastef/Les patriotes, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a refusé de déférer à la convocation du commandant de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Ce, dans l’affaire de la plainte pour viols et de menaces de mort dans laquelle il est accusé par la jeune masseuse de 20 ans Adji Sarr.Mais pour son collègue Théodore Chérif Monteil, beaucoup de gens sont en train de spéculer sur la convocation de la gendarmerie. «Certaines personnes justifient les troubles qu’il y a eu par le fait que la gendarmerie ait convoqué un député. Je défie quiconque de montrer un texte qui interdit à un gendarme de convoquer un député, parce que dans la Constitution sénégalaise, il n’est pas dit que le député ne peut pas être entendu. Quand un juge ou un officier de police judiciaire a besoin, dans une affaire, d’être éclairé, il peut convoquer n’importe quelle personne», a-t-il déclaré dans l’émission «Jury du dimanche», ce 21 février, sur iRadio.A l’en croire, l’immunité parlementaire ne couvre pas l’enquête préliminaire. «Maintenant, le député peut refuser de déférer à la convocation. Et s’il refuse de déférer, on ne peut pas utiliser la force publique. L’immunité ne protège pas contre la convocation de la police», a indiqué le député et non moins rapporteur de la mission d’information parlementaire sur les inondations.