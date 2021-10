Théodore Chérif Monteil : " Plus de 20.000 passeports diplomatiques, c'est trop pour un pays qui se respecte"

" Les députés ont droit à un passeport diplomatique au même titre que les membres du gouvernement mais c'est pas responsable d'en donner à leurs épouses et enfants. Si aujourd'hui le problème de trafic de ce document qui secoue l'Assemblée nationale traine jusque-là, c'est que le mal est plus profond. Plus de 20.000 passeports diplomatiques, c'est trop pour un pays qui se respecte". L'avis est du leader de l'Union Citoyenne Bunt Bi. Le parlementaire Théodore Cherif Monteil était l'invité du magazine d'information de la 7tv.





A l'en croire, beaucoup ne savent pas qu'on ne doit utiliser les passeports diplomatiques que pendant les missions étatiques. " Il ne faut pas en abuser. L'image du pays est ternie et il ne fallait pas attendre la session pour lever l'immunité parlementaire des mis en cause. Ils devaient répondre à la police, ils ne sont pas arrêtés mais convoqués pour la clarté du dossier. On a perdu du temps pour rien", dit-il, en se référant à l'art 51 du règlement intérieur de l'Assemblée.