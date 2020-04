Thiaméne-Cadior (Louga) : Khadim Gueye mord l’oreille droite de Cheikh Gueye qui lui réclamait le paiement de sa facture d’eau

La commune de Thiaméne Cadior située dans l’arrondissement de Coki (département de Louga) a été le théâtre d’une violente bagarre entre un responsable du comité de gestion du forage de la localité et un individu qui refuse la fermeture de son robinet pour non paiement de sa facture d’eau.Dans la journée du 20 avril, le nommé Cheikh Gueye, en sa qualité de secrétaire général de l’ASUFOR de Thiaméne Cadior procédait au recouvrement des factures d’eau. Il se présente au domicile de Khadim Gueye pour couper le robinet de ce dernier afin de lui faire payer sa facture d’eau. Une dispute suivie d’une violente bagarre a éclaté entre ces deux personnes. Cheikh Gueye s’en est sorti avec une morsure à l’oreille droite et des blessures aux phalanges de la main. Il se fera délivrer un certificat médical de 21 jours d’incapacité temporaire de travail par le médecin chef du centre de santé de Coki.Convoqué à la gendarmerie, Khadim Gueye a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le mis en cause a été déferré hier 23 avril au parquet de Louga pour coups et blessures volontaires.