Thiaroye - Arrêté avec 20 kg de chanvre indien, le trafiquant accuse un gendarme

Selon les Echos, le nommé Ch.D a été interpellé à la suite d'une découverte d’un colis planqué sur la terrasse de la maison. Avec l’aide d’un des agents du service de renseignement, les policiers ont effectué une descente sur les lieux pour sa localisation et la mise en place d’un dispositif de planque et de surveillance aux alentours de la concession.Venus à l’improviste, lundi dernier, ils démasquent le trafiquant et découvrent une quantité de 20 kg répartis en 11 blocs. Interrogé, il nie et accuse un supposé gendarme de lui confier le sac dont il ignorait le contenu.Son argumentaire n’a pas convaincu. Il a été déféré au parquet pour trafic de chanvre indien.