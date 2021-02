Thiaroye : Il drogue, viole et engrosse sa nièce

Une nouvelle affaire d’inceste et de viol, après celle de Pikine où une fille avait fugué après avoir été violée à maintes reprises par son oncle.À Thiaroye-sur-mer, El Hadji O. W. est accusé d’avoir drogué et violé sa nièce qui vivait chez lui.L’oncle a été déféré au parquet. La victime, F. Mb., 26 ans, est tombée enceinte de cette relation incestueuse.D’après son récit repris par Libération, c’est après avoir bu du thé servi par son oncle qu’elle s’est retrouvée dans un état de somnolence extrême.À un moment, elle a semblé sentir son oncle sur elle. Au réveil, elle a vu, sur ses habits, des tâches de sperme et de sang, en plus d’avoir des douleurs au ventre.Les analyses médicales confirment qu’elle a été bel et bien violée comme l’atteste "une déchirure récente" de l’hymen.