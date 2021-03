Thiaroye : La police fait tomber 2 dealers

Les éléments de la brigade de recherches de la police de Thiaroye ont interpellé deux dealers lors d’une opération de sécurisation. C’est M. D., âgé de 32 ans, qui est tombé le premier dans les filets. Les hommes du commissaire Salif Camara avaient reçu une information anonyme sur les agissements d’un trafiquant de drogue habitant à Malika. C’est ainsi que les limiers ont effectué une descente inopinée à son domicile. Ce qui va porter ses fruits, car le dealer avait enfoui dans un trou creusé à côté de sa chambre de la drogue.Une fouille minutieuse de la maison a permis aux limiers de découvrir 05 kilogrammes et 3 cornets de chanvre indien. Selon des informations glanées par le journal L’AS, le mis en cause est conduit au commissariat. Le deuxième dealer, un certain M. G., âgé de 39 ans, a été interpellé au quartier Wakhinane 03 de Pikine, vers 21 heures, avec 300 grammes de chanvre indien.Au cours de l’opération de sécurisation, les limiers avaient trouvé M. G. en état d’ébriété en train de se battre avec un autre individu. Les limiers ont fouillé M. G. qui avait 5 cornets de chanvre indien. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 300 grammes de chanvre dissimulés sous un matelas étalé à même le sol. Ils sont déférés au parquet respectivement pour détention et trafic de chanvre indien et pour détention, offre et cession de chanvre indien.