Thiaroye : Le mariage forcé, la crise de jalousie et les trois coups de couteau plantés à l'époux

Une crise de jalousie a failli virer au drame, dans la nuit du mardi dernier à Thiaroye.

À l’origine, une expédition punitive menée par A. Fall au domicile familial de son épouse où il a essuyé trois coups de couteau, selon les informations exclusives de Seneweb. L’auteur, qui prenait la défense de la dame, a été arrêté par les policiers du commissariat de Thiaroye pour tentative de meurtre. Détails !





Soupçonnant son épouse d'être dans une relation extraconjugale, A. Fall a effectué, dans la nuit du mardi dernier, une expédition punitive au domicile familial de sa femme.





Une fois dans la chambre de cette dernière, l'homme a exercé des violences contre sa femme. Ayant entendu le bruit, M. L. Lèye, un maçon vivant en location dans cette maison, est intervenu pour prendre la défense de la dame. Il s'en est suivi une bagarre entre les deux hommes, au cours de laquelle l'époux a blessé le maçon à l'aide d'un projectile. Ne s’avouant pas vaincu, le locataire s'est retiré pour concocter un plan de riposte, selon des sources de Seneweb.





Pour laver cet affront, le protecteur de la dame N. B. C. a planté trois coups de couteau à A. Fall. Grièvement blessé au niveau du dos et aux épaules, il a été évacué à l'hôpital. Informés des faits dans la nuit du mardi dernier vers 23 h, les éléments du commissariat de Thiaroye se sont déployés sur les lieux indiqués. L'enquête de voisinage et les investigations menées par les hommes du commissaire Khadim Ndiaye ont permis de mettre la main sur le maçon incriminé. Les limiers ont aussi retrouvé le couteau tacheté de sang ayant servi à la commission de l’acte.