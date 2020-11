Dermatose chez les pêcheurs : Le point de la situation à Thiaroye-sur-Mer, Thiès et Saint-Louis

L’espoir cède la place à la psychose, progressivement. A Thiaroye-sur-mer dans la banlieue de Dakar, plus de 150 patients sont rentrés chez eux selon la Tfm. Ils sont atteints de la maladie dite 'mystérieuse', une dermatose qui touche une bonne partie des pêcheurs de cette localité proche des zones industrielles.Effet collatéral : la nouvelle a impacté la vente de poisson au quai de pêche de Soumbédioune déserté par les clients. Sur place, plus de 400 personnes qui s’activent dans l’achat et la vente de poisson expriment leur inquiétude étant donné que le quai de pêche n'est pas concerné pour le moment.Même constat à Mbour où depuis trois jours, les clients se font rares. Le poisson n'attire plus les acheteurs. La région de Thiès et ses kilomètres de côtes comptabilisent 260 patients atteints de ces dermatoses. Elles sont réparties comme suit : 202 à Ndayane, 19 à Mbour, 29 à Joal et 10 à Fass Boye.A Saint-Louis par contre, aucun cas n’a été détecté.