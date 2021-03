Thiaroye-Sur-Mer : Trois personnes d'une même famille disparaissent en mer

Malick Kane Ndiaye (59 ans) et son fils Limamou, 39 ans, ont péri en mer.La dépouille mortelle du père a été retrouvée, hier, sur la plage Ngor et enterrée le même jour.Un autre corps a été également découvert. Il s’agit du pêcheur Modou Mar.Un corps non identifié a été déposé au Môle 10 et un corps toujours introuvable.D’après Tribune qui donne la nouvelle, ils avaient embarqué, vendredi dernier, à la recherche de poissons.Partis un peu après 15 heures, ils devaient accoster le lendemain samedi à 7 h du matin.