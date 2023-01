Thiaroye : Un homme blessé grièvement après avoir été mordu par le chien de Père Mbaye Ngoné de la Sen TV

Un chien de Père Mbaye Ngoné, chroniqueur de lutte à Sen Tv, a mordu à la main un jeune homme à Thiaroye. La scène s’est passée, il y a une semaine, lorsque Ibrahima Ndiaye, la victime, a croisé l’animateur qui promenait son chien dans les rues de Thiaroye. La bête s’est précipitée vers lui, lui a reniflé le bras avant de le mordre devant son maître qui a observé la scène en spectateur immobile. M. Ndiaye raconte qu’il a fallu que les jeunes témoins des faits insultent le propriétaire pour qu’il chasse l’animal à l’aide d'un bâton.



Le lendemain des faits, la blessure s’est aggravée et la victime est allée à l’hôpital pour des soins. Il a, ensuite, porté plainte contre le chroniqueur. La victime renseigne que ce dernier lui a proposé d’arranger l’affaire à l’amiable et de s'occuper des frais médicaux. Sans pour autant, par la suite, tenir ses engagements.



Nous avons tenté de joindre Père Mbaye Ngoné au téléphone sans succès. Il n’a pas non plus répondu aux textos que nous lui avons envoyés.