Thiaroye : Un technicien informatique arrêté, un lot de matériel saisi

Le commissariat de Thiaroye a procédé, hier, à l'arrestation du technicien informatique S. M. Ngom pour vol, accès et trafic de matériel électronique. Les policiers ont saisi un lot de matériel dans son atelier de réparation.





En effet, M. A. Diallo a débarqué hier au commissariat où il a déclaré qu'il a localisé l'ordinateur portable de marque MacBook Air de sa fille à Thiaroye. L'appareil a été volé à Grand Standing, à Thiès.





Les hommes du commissaire Ousmane Faye ont effectué une descente à Thiaroye Diouma Dji où ils ont retrouvé l'ordinateur dans la vitrine de l'atelier du technicien informatique S. M. Ngom. Ce dernier avait déjà démonté le clavier. Il a fait croire aux policiers qu'il a acheté l'ordi, il y a de cela deux ans, sans montrer aucune preuve.





La perquisition de son atelier a permis de saisir un important lot de matériel dont la provenance est douteuse. Il s'agit de huit ordinateurs fonctionnels, 11 ordinateurs en réparation, 11 téléphones portables fonctionnels, six téléphones portables en réparation, six tablettes, deux ordinateurs portables avec des logiciels de boot de téléphones et d'ordinateurs , deux disques durs externes contenant des systèmes d'exploitation pour ordinateurs et téléphones portables, et cinq disques durs de provenance douteuse.





S. M. Ngom a été placé en garde à vue au commissariat de Thiaroye. Il a été déféré pour des faits similaires.