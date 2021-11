Thiaroye : Un tôlier viole plusieurs fois un garçon

Après une cavale de plus d’un mois, Mar Diop, 21 ans, tôlier de son état, a été arrêté et déféré au parquet pour viol sur mineur.



Selon le quotidien Libération qui vend la mèche, il a abusé sexuellement, à plusieurs reprises, d’un garçon âgé de 8 ans.



Les faits ont eu lieu à Thiaroye. Il couchait avec l’enfant dans les toilettes situées au 1er étage du domicile des parents de la victime.



L’enfant, A. D., a reconnu que Mar Diop a abusé de lui à plusieurs reprises et menaçait de le tuer s’il le dénonçait.