Thiat en garde à vue : Son avocat donne de ses nouvelles

Me Moussa Sarr donne des nouvelles de Thiat du mouvement Y en a marre. Selon son avocat, Cyril Touré a été arrêté à hauteur de Keur Serigne Bi, à sa descente de véhicule par des éléments non identifiés en civil qui étaient à bord d’une camionnette de couleur noire.Dès son arrestation, il s’est mis dans la position du protocole de non-violence de Y en a marre, genoux à terre, les deux mains levées, en n'opposant aucune résistance. Mais il a été violenté physiquement et verbalement. Les traces de ces violences physiques étaient perceptibles sur son visage où il a reçu plusieurs coups de matraque.Selon la robe noire, un médecin est venu consulter, hier, l’activiste à qui il a prescrit une ordonnance et une analyse à faire ultérieurement. Son avocat qui l’a rencontré à 13 heures signale que Thiat va mieux. « Il se porte bien », a-t-il confié à Seneweb.Cependant, Me Moussa Sarr dénonce avec la plus grande fermeté cette « violence gratuite et méchante exercée par des éléments non identifiés sur un paisible citoyen qui ne faisait qu’exercer son droit constitutionnel à manifester. »L’avocat, en sa qualité de défenseur des droits humains, appelle au calme et à la retenue de toutes les parties prenantes.Il interpelle l’Etat et lui demande de prendre toutes les dispositions pour faire cesser immédiatement les activités de ces personnes non identifiées qui participent aux troubles à l’ordre public.« L’agissement de ces éléments non identifiés est inacceptable et intolérable dans un Etat de droit », conclut-il.