Thiél (Linguère): En état de putréfaction, un corps sans vie retrouvé pendu à un arbre

A Thiél, c’était l’émoi et la consternation hier après la découverte d’un corps sans vie pendu à un arbre. Le corps était en état de putréfaction très avancé au point que le procureur de la République a ordonné son inhumation sur place.



En effet, l'homme âgé d’une cinquantaine d’années non encore identifié, a été retrouvé mort pendu à un arbre situé à un kilomètre à l’est du village de Thiél, distant de 65 km de Linguère. La découverte macabre a été faite hier vendredi 23 octobre vers 15 heures par un berger qui cherchait ses bêtes. Ce dernier, attiré par l’odeur que dégageait la victime, a vite ameuté les villageois. Alertés, le commandant de la brigade gendarmerie de Linguère accompagné de l’infirmier chef du poste de santé de Thiél et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, le défunt a été inhumé sur place à cause de son état de putréfaction très avancé, sur instruction du procureur de la République, renseigne une source sécuritaire.