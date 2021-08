THIÉNABA : L'inhumation du défunt Khalife prévue ce jeudi

Le défunt khalife général de Thiénaba Serigne Abdourahim Seck, décédé au Maroc dans la nuit du lundi au mardi, sera inhumé jeudi, a-t-on appris du porte-parole de cette famille religieuse de la région de Thiès.





Dans une déclaration face à la presse, mardi, le porte-parole a indiqué que grâce à la diligence des autorités étatiques, en relation avec le consul du Sénégal et des proches du défunt au Maroc, les formalités hospitalières ont été finalisées, malgré le fait que ce mardi est un jour férié dans ce pays.



"Incha Allah, demain (mercredi), le nécessaire sera fait là-bas dans la matinée et à 23 heures, le (corps du) marabout quittera là-bas. Après-demain, (…) à 10 heures, nous comptons" l’inhumer, a-t-il ajouté.



Selon lui, le successeur du défunt khalife recommande le respect des gestes barrières, notamment le port du masque et l’usage du gel à tous les disciples qui viendront assister aux obsèques.