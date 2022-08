Thiénaba : le khalife répète une phrase culte de Me Wade

Les députés de la coalition Wallu étaient à Thiénaba dans le cadre de leur tournée post-Législatives auprès des différents foyers religieux. En les recevant, le khalife de la localité, Serigne Assane Seck, a invité ses visiteurs à cultiver la paix dans l'espace politique.



D’après Source A, qui a couvert cette visite, pour faire passer son message, le religieux a revisité une phrase culte de l’ancien Président Abdoulaye Wade. «Je ne marcherai pas sur des cadavres pour accéder au Palais», a-t-il répété, d’après le journal.



Le khalife de Thiénaba a formulé des prières pour Me Wade, son fils Karim, et les membres de la délégation. Il n’a pas manqué de saluer l’ancien chef de l’Etat, en soulignant sa vision et son courage.