Thierno Bocoum : « Un journaliste au vrai sens du terme est parti à jamais »

Thierno Bocoum a joint sa voix au choeur des hommages après la disparition de Mame Less Camara, ce samedi. Seneweb vous propose l’intégralité de son témoignage.



« Repose en paix, Mame Less Camara



Quand il faut donner un exemple de journaliste sénégalais compétent et à cheval sur les principes d’éthique et de déontologie, les esprits se tournent inéluctablement vers Mame Less Camara et quelques autres.



Quand on pense à préfacer un livre qui parle de la presse, à lire une contribution en intégralité sur des questions liées à la presse, on se tourne vers la plume de Mame Less Camara.



Quand il faut compter sur une analyse pointue d’un journaliste sur une question d’actualité, Mame Less Camara fait partie de la liste à contacter.



Quand il faut donner un exemple de formateur en journalisme compétent, Mame Less Camara est toujours cité.



Nous avons connu Mame Less Camara, mais avons surtout appris à le connaître à travers ses propres confrères qui n’ont jamais cessé de le citer en exemple.



Un journaliste au vrai sens du terme est parti à jamais.



Nous présentons nos condoléances à la nation sénégalaise, au monde de la presse et à la famille éplorée.



Qu’ALLAH l’accueille dans son Paradis. »



Thierno Bocoum