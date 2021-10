Thierno Bocoum soutient Dmedia : "L’injustice et l’intimidation ne feront que noircir davantage deux mandats successifs de violation...''

Selon Thierno Bocoum, les tentatives de musellement "des voix discordantes ne passera pas", faisant référence au groupe DMédia.





Il assure aussi que "l’injustice et l’intimidation ne feront que noircir davantage deux mandats successifs de violation des droits des opposants".





Ainsi, en soutien au groupe de presse et à son patron Bougane Gueye Dany, Thierno Bocoum indique "qu'un dernier mandat se gère en bon père de famille" et non par une stratégie de dictature.