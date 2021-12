Thierno Bocoum sur la grève des transporteurs : " L'heure n'est pas à l'étalage des égo, ni aux rapports de force crypto-personnels "

Le leader du mouvement Agir n'a pas tardé à réagir à la grève des transporteurs observée sur l'échelle nationale depuis presque plus de deux jours. Thierno Boccoum, dans un communiqué, estime que cette grève porte un préjudice énorme à l'économie nationale et aux ménages.





Sur ce, il précise qu'une réponse rapide et urgente doit être trouvée avec une implication active et responsable des acteurs à la table de négociations. L'ancien parlementaire pense que "l'heure n'est pas à l'étalage des égo et aux rapports de force crypto-personnels, car ce statut quo réduit considérablement le pouvoir d'achat des ménages qui vivent au jour le jour, met en danger la vie des malades incapables de se déplacer pour retrouver leurs soignants tout en installant une situation d'insécurité économique et sociale préjudiciable au Sénégal".





Il invite l'Etat du Sénégal à respecter ses engagements auprès des transporteurs et trouver des solutions idoines et définitives à leurs revendications.