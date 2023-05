Thiès : Amadou Bâ réceptionne des taurillons «Guzera» brésiliens

Le Premier ministre, ministre de l’Elevage et des Productions animales, Monsieur Amadou Bâ, préside, ce samedi matin 27 mai 2023, à Thiès, la cérémonie officielle de réception des taurillons géniteurs « Guzera » à haut potentiel de viande, importés du Brésil. Ils ont été acquis dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (Mepa) et le Groupement pour l’Amélioration Génétique de l’Elevage Pastoral et Extensif au Sénégal (Gepes). Une race bovine zébu, imposante, avec de grandes cornes en forme de lyre, facile à manipuler, fertile et adaptée à la production de viande et de lait.





Au programme, des visites sur les investissements de l’Etat à l’ENSA et au niveau des taurillons « Guzera », avant le mot de bienvenue de M. Alassane Diedhiou, Directeur général de l’ENSA, qui sera suivi des allocutions des Honorables députés Aliou Dembourou Sow et Arona Gallo Bâ, respectivement trésorier général et président du Groupement pour l’Amélioration Génétique de l’Elevage Pastoral et Extensif au Sénégal.