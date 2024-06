Thiès - Bras de fer entre le maire et le recteur de l'UIDT : Dr Babacar Diop charge les autorités universitaires

Entre le maire de la ville de Thiès et le recteur de l’université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, la confrontation risque de reprendre, après quelques mois de ni paix ni guerre. Le Dr Babacar Diop est déterminé à déloger l’UIDT du Palais des Congrès que l’institution municipale lui avait prêté depuis plusieurs années. A la suite de la session ordinaire de ce jeudi 27 juin 2024, le Conseil de ville a réclamé sa restitution.





Pour rappel, le 10 mai 2010, le ministre de la Décentralisation de l’époque avait saisi l’ancien maire de Thiès pour solliciter la mise à disposition du Palais des Congrès pour abriter les enseignements de l’université. «Après plusieurs années d’occupation du Palais des Congrès par l’UIDT, le Conseil de ville a senti la nécessité de reprendre son patrimoine. Malheureusement, on a constaté que l’administration de l’université de Thiès est déterminée dans son entreprise de s’accaparer du patrimoine de la ville pour y ériger son rectorat », dira le maire.





Et d’ajouter : «Nous avons manifesté toute notre disponibilité en nous rendant officiellement, le mercredi 13 avril 2022, à l’université avec des perspectives de collaboration et un règlement à l’amiable du différend. L’état des droits réels, en date du 28 juillet 2022, établi par le conservateur des domaines révèle, sans équivoque, que le titre foncier n° 6000 TH situé à Randoulène Nord qui abrite le Palais des Congrès appartient exclusivement à la ville de Thiès. »





Ledit titre a été acquis auprès de la Société sénégalaise d’importation, de distribution et d’exploitation cinématographique (SIDEC) qui a vendu à la ville l’ex-cinéma Amitié, le 21 août 2002. Babacar Diop dira que le Palais des Congrès qui est un patrimoine de la ville est destiné à servir les Thiessois pour divers événements et activités. Il a rappelé que l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, lui avait adressé une correspondance, en date du 19 juin 2023, conformément aux instructions de l’ancien président de la République dans le sens d’un règlement définitif du différend, suite à la production d’un état de droit réel au profit de la mairie de ville.





« Ce différend a fini par occasionner de nombreux préjudices causés aux populations par l'indisponibilité prolongée du Palais des Congrès où devraient également être construites d’autres infrastructures municipales », regrette le Conseil de ville de Thiès, qui a pris d’« importantes résolutions » pour exiger « la libération dans les plus brefs délais du Palais des Congrès par l'université Iba Der Thiam de Thiès ».





Le Conseil de ville a mandaté le maire de Thiès pour engager toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la restitution du Palais des Congrès à la cille de Thiès dans les plus brefs délais. Une copie de cette résolution sera transmise au recteur de l'université Iba Der Thiam, au gouverneur de la région de Thiès ainsi qu'au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour information et suite à donner.