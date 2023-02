Thiès : croyant que sa petite-amie le trompe, il la renverse avec sa voiture

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a jugé hier une affaire d’agression sur fond de crise de jalousie manifeste. À la barre : M. Fall, 33 ans. La parte civile : Nd. M. Faye, sa petite-amie depuis trois ans. Cette dernière poursuit son copain pour blessures volontaires et mise en danger de la vie d’autrui. Arrêté puis placé sous mandat de dépôt, le mis en cause a fait face au juge.



Tout est parti d’une invitation déclinée. D’après L’Observateur, qui a suivi l’audience, M. Fall avait demandé à Nd. M. Faye de passer chez lui. Cette dernière déclare qu’il ne peut pas, invoquant des maux de tête. Jusque-là par de problème.



Mais le même jour, en circulant en ville, l’accusé aperçoit à bord d’une moto Jakarta sa copine. Croyant que cette dernière lui avait posé un lapin pour aller voir quelqu’un d’autre, il la suit avec sa voiture. Puis soudainement, il fonce sur la moto et la heurte violemment. Nd. M. Faye s’en sort avec de graves blessures. Elle porte plainte contre son petit-ami.



À la barre, M. Fall a nié les accusations portées contre lui. «Je l’ai heurtée, mais je ne l’ai pas fait exprès, a-t-il juré devant le juge. C’est un accident et je ne savais pas que c’était elle (sur la moto). Je regrette vraiment.» Peu convaincu par les dénégations de l’accusé, le procureur a requis l’application de la loi. Le juge a déclaré M. Fall coupable des faits qui lui sont reprochés et la condamné, en guise d’avertissement, à six mois avec sursis.