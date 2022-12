Thiès et sa décharge au milieu des habitations : L'éternelle cohabitation avec les ordures

Thiès et sa décharge au milieu des habitations

La ville de Thiès fait face à un problème de décharge, de ramassage de ses ordures ménagères qui quittent certains quartiers pour être recueillis dans les quartiers périphériques sur la route de Mbour. Un courrier a été d'ailleurs envoyé aux autorités locales selon les explications de la coordonnatrice de l’Ucg de Thiès, Korka Seck. Mme Ka décrit une situation alarmante et plaide pour la délocalisation de la décharge du fait de la proximité avec les habitations des quartiers Fahu, Keur Massamba Gueye et Mbour 4.

"On a une seule décharge et cela pose problème. On ne peut même pas parler de décharge vu la situation", s'empresse-t-elle de décrier.





La coordinatrice de l'UCG estime que " les charretiers, c’est le mal nécessaire du système, il y a des zones inaccessibles par les camions de ramassage. Ce sont les charretiers qui nous aident. Donc il faut qu’on les organise pour qu’ils soient formels", a-t-elle plaidé.





En attendant que les autorités compétentes se décident à délocaliser cette décharge, Korka Seck lance un appel aux populations : "Arrêtons les mauvaises habitudes, arrêtons de jeter des tasses de café partout, et des sachets partout !"





La coordonnatrice de l'Ucg s'exprimait à l'occasion d'une activité organisée par l’association Sunu gox. A noter que les habitants de ces quartiers qui cohabitent avec la décharge ont longtemps décrié cette situation aggravée par les fumées nées de l'incinération quotidienne des ordures. Dans un dossier que Seneweb a consacré il y a quelques années à cette "bombe écologique de Thiès", des populations ont fait état de maladies pulmonaires du fait des fumées qui s'invitent dans les foyers, que ces dernières respirent de jour comme de nuit depuis plusieurs années, sans qu'aucune mesure ne soit prise par les autorités compétentes. Une décharge dont la délocalisation tant réclamée par les riverains, ne constitue pas une préoccupation des services en charge de l'environnement.