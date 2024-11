Thiès : Expulsé sans ordonnance du tribunal, le locataire porte plainte contre l'huissier

Expulsé sans ordonnance du tribunal et sans avertissement, un locataire se dit consterné par l'agissement d'un huissier. Il se demande d'ailleurs si "au Sénégal les huissiers sont au-dessus de la loi ?".





En effet, le plaignant, qui vit dans un appartement à Thiès s'est plaint qu'un huissier puisse venir, en son absence, casse la porte de son appartement pour sortir tous ses bagages, sans au préalable présenter une ordonnance d'expulsion du tribunal. "L'huissier a agi de son propre chef", fulmine-t-il.





Pensant que son préjudice sera réglé, il a sollicité les services d'un autre huissier. Mais lui et "tous les autres ont refusé de me faire un constat", raconte-t-il. Serait-ce par solidarité de corps ? "Tous ceux que j'ai approchés pour leur demander de me faire un constat disent qu'ils ne peuvent pas constater un délit fait par un des leurs. J'ai déposé une plainte auprès du tribunal de Thiès pour que justice me soit rendue. De plus, je veux alerter les autorités de ce pays sur les agissements de certains huissiers. Nous sommes à l'ère du 'Jubb Jubbal Jubbanti'. Nous ne pouvons pas voir des Sénégalais, qui sont au service des citoyens, violer les droits des usagers".





Depuis lors, le plaignant refuse de prendre ses affaires. Il a tout laissé devant la porte de l'appartement, au grand dam de ses voisins.





Joint par téléphone, l'huissier en question n'a pas voulu se prononcer. Il assure faire partie d'un corps régi par des règles, tout en affirmant avoir fait son travail de la manière la plus professionnelle et avoir a transmis à son autorité.





Le plaignant, lui, ne compte pas laisser l'affaire et veut que justice soit faite.