Thiès / Hydraulique rurale : Touba Peyckouck ne veut pas de la société Aquatech

D'après les habitants de ce village situé dans la commune de Fandène, la distribution du liquide précieux dans leur zone est sur le point d'être privatisée. Et c'est la société privée Aquatech Sénégal qui devrait s'adjuger de la distribution de l'eau dans le village."Non", ont dit les populations qui ont tenu une manifestation ce dimanche pour récuser Aquatech Sénégal"Nous avons une inquiétude profonde, c'est parce que nous sommes sous une menace. Aquatech est une société privée canadienne, son objectif c'était de vendre l'eau pour assurer son fonctionnement. Les habitants de Touba Peycoup disent non à la venue de Aquatech tout simplement", s'est indigné Ousseynou Fall, habitant de ce village.Il ajoute: "il y a assez de personnes qui sont diplômées, nous n'attendons rien de l'Etat. En retour, l'Etat doit nous laisser notre patrimoine qui est aujourd'hui notre poumon économique. Ce périmètre permet à ce village d'avoir une source de revenus et notre forage est bien géré. Donc, pas question de changer de société", martèle-t-il.Les manifestants précisent que la situation du pays est assez grave avec le phénomène de l'émigration clandestine qui dénote du manque d'emplois dans notre pays. "Nous sommes dans une situation calamiteuse.Actuellement, l'émigration clandestine est un fléau et nous ne voulons pas que nos jeunes prennent les pirogues. Et si l'on n'y prend garde, cela risque d'arriver à Touba Peyckouck si toutefois Aquatech Sénégal est admis à gérer la distribution de l'eau dans notre village", mettent en garde les manifestants.À préciser que plus de 300 jeunes travaillent dans la ferme villageoise dont l'approvisionnement en eau est assuré par le forage existant.Les habitants de Touba Peyckouck demandent aux autorités administratives et au chef de l'État d'intervenir avant que l'irréparable ne se produise.