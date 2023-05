Thies : Il tue sa copine qui l’avait quitté pour épouser un autre

Entre le commerçant A. Gueye et sa petite amie, M. Diagne, l’histoire d’amour a viré au drame. D’après L’Observateur, l’homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par le juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thies. Il était poursuivie pour l’assassinat de M. Diagne.