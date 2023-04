THIÈS : IMAM TAFSIR BABACAR NDIOUR INVITE À LA «CULTURE DE LA PAIX» POUR UN «SÉNÉGAL STABLE»

La cité du rail a célébré la fête de l'Aïd al Fitr ou Korité. À la grande mosquée Moussanté, l'Imam Ratib Tafsir Babacar Ndiour, dans son sermon, est revenu sur « plusieurs maux qui gangrènent la société sénégalaise ». Aussi le guide religieux a évoqué la «crise économique aiguë qui reste un obstacle au développement du pays», « les cas de détournements de deniers publics» et « d'enrichissement illicite », entre autres.