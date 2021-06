Thiès : L'organisation de la foire régionale divise les commerçants

Foire économique à Thiès : Dame Sall répond aux commerçants

Si tout se passe bien, la foire va se tenir du 25 juin au 10 juillet. Cependant, des voix s'élèvent de part et d'autre au sein des commerçants affiliés à l'Unacois.Face à la presse la semaine dernière, plusieurs commerçants ont demandé l'annulation de ce rendez-vous commercial. Motif: ils estiment que le président de l'Unacois veut organiser la foire en excluant certains acteurs, des préparatifs. Ce qui sonne déjà comme un vice de forme. Pendant ce temps, l'organisateur Dame Sall voit déjà une main politique sur les agitations de ses camarades.« C’est Dame Sall l’organisateur de la foire qui dérange. On va vers des renouvellements, et moi, le poste de président l’Unacois de m’intéresse pas.C’est leur cuisine interne, ils n’ont qu’à régler leur problème mais il ne faut pas qu’il utilise la foire en pensant que si la foire est annulé, ils vont affaiblir le président pour prendre sa place.Ce sont trois personnes qui manipulent les gens, qui font ce qu’on appelle un trafic d’influence. Je sais ce qui se passe, on les a conseillés de faire du bruit pour que le préfet annule la foire au motif de trouble à l’ordre public. Depuis 10 ans je le fais et il y a toujours des problèmes à cause de ces gens.Mais tenez-vous bien, je ne suis pas prêt à déplacer la foire», avertit Dame Sall. Pour rappel, la foire régionale de Thiès doit se tenir du 25 juin au 10 juillet 2021.