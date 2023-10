Thiès : l’adolescente de 14 ans passe deux mois ponctués de relations sexuelles chez son copain

Le tribunal départemental de Thiès a jugé le nommé J. Léo coupable de détournement de mineure et l’a condamné à six mois avec sursis, lundi dernier. Le tort de ce jeune homme de 23 ans : avoir hébergé N. Manga, 14 ans, pendant deux mois chez lui, à Thiès, à l’insu des parents de l’adolescente.



Même si la fille a déclaré à l’enquête préliminaire être volontairement restée chez son petit-ami, la sanction de la justice s’est abattue sur ce dernier.



L’histoire d’amour entre J. Léo et N. Manga débute en août dernier en Casamance. Le jeune homme était dans le Sud pour raisons professionnelles. Mais il est contraint de mettre fin à son séjour quelques temps plus tard à la suite du décès de son père. Il rentre à Thiès pour les funérailles.



Venue à Dakar pour les grandes vacances scolaires, N. Manga renoue par téléphone le contact avec son chéri. Saisissant la balle au bond, J. Léo l’invite aux funérailles.



Pour tromper la vigilance de sa tante F. Tamba, chez qui elle loge à Dakar, la fille prétexte qu’elle se rend chez sa sœur à Grand-Dakar pour récupérer son extrait de naissance. Elle pique direct à Thiès, chez Léo, au quartier Nguinth.



Deux jours passent. N’ayant pas de nouvelles de sa nièce, F. Tamba se lance à sa recherche. Ses parents contactés entre Dakar et Thiès n’ont aucune trace de l’adolescente.



Plus de deux mois plus tard, la famille de la fille apprend qu’elle se trouve chez J. Léo. F. Tamba s’y présente illico. Elle récupère la fille et la conduit direct dans une structure sanitaire pour un examen gynécologique qui révèle qu’elle a entretenu des relations sexuelles.



Muni du certificat médical, elle porte plainte contre J. Léo pour détournement de mineure. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, le mis en cause a reconnu à son procès que N. Manga est sa petite-amie. Mais il a essayé de nier avoir entretenu avec elle des rapports intimes, avant de passer aux aveux en soulignant que la fille était consentante.



«Il n’y a pas de consentement dans cette affaire parce que N. Manga est une fille de 14 ans, s’est emporté le procureur de la République. Léo a profité de sa minorité pour la retenir chez lui et la transformer en objet sexuel.»



L’Observateur, qui a fait le compte-rendu d’audience, rapporte que le ministère public avait requis «une peine à la hauteur des actes» du mis en cause. Le juge a infligé à l’accusé six mois assortis de sursis.