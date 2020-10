Thiès : La famille de Amadou Barro Ndiéguéne va célébrer le Gamou

La famille de Cheikh El Hadji Amadou Barro Ndieguene de Thiès va célébrer la naissance du prophète Mohamed malgré la Covid-19. Dans un communiqué de la Hadrat, la famille confirme et donne rendez-vous aux fidèles.







« Un événement majeur est arrivé : la Célébration de la Naissance de l’Incomparable PROPHÈTE de l’Islam , SEYDOUNA MOUHAMED (PSL). Le KHALIF DE LA HADRAT NDIEGUENE, en accord avec toutes les autorités idoines dûment consultées, a donné les instructions adéquates pour l’ organisation et la CÉLÉBRATION du MAOULOUD 1442 /2020 aux lieux et places habituels, depuis 1886», informe le document.





Compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays, la même note indique que le KHALIF a donné des instructions fermes pour le respect strict de toutes les mesures édictées par l’Etat et les autorités de la Santé, pour la protection et la sauvegarde des pèlerins.