Thiès : La pomme de terre et l’oignon restent en travers de la gorge des mères de famille

Le prix du kilogramme de pomme de terre et de l'oignon a augmenté aussi bien dans les marchés que dans les boutiques d’alimentation générale. Le constat a été fait par tous. Des ménages déjà éprouvés peinent à supporter toutes les dépenses inhérentes à la fête de la tabaski.





« Une flambée qui ne s’explique pas », regrettent les dames interrogées. Elles ont constaté que le kilogramme de pomme de terre est vendu à 700 F CFA, celui de l’oignon a bondi à 450 F CFA le kilogramme contre 250 F CFA, il y a quelques jours.