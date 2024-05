Thiès : Le berger qui avait sectionné les trois doigts d'un agent des eaux et forêts arrêté

Agent au service des eaux et forêts de Thiès, O. B. a frôlé le pire, le 1er mai 2022. Ce jour-là, ce soldat de l'environnement a été agressé à coups de machette par le berger El. Ka, à la suite d'une dispute. La violence des coups reçus a entraîné l’amputation des trois doigts de la main droite de l'agent O. B., en plus de graves blessures au visage et à la tête, selon des sources de Seneweb.