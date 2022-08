Thiès : Le bras de fer se poursuit entre la Mairie et l’Université Iba Der Thiam

Lors d’une conférence de presse à l’Hôtel de Ville de Thiés, l’adjointe au maire Hélène Tine et les membres du conseil municipal ont apporté la réplique face aux autorités universitaires qui accusent Dr Dr Babacar Diop et l’équipe municipale de vouloir les spolier. Dans un communiqué, la coordination du personnel administratif, technique et les étudiants de l’Université avancent que “la ville de Thiès est en passe de mettre la main sur les édifices, notamment sur l’Auditorium de l'université et l'auberge des étudiants, compris sur le le titre foncier N 6000Th”.





Hélène Tine et compagnie estiment que contrairement à ce qui est dit, c'est bien l’Université Iba Der Thiam veut s’accaparer des biens de la ville de Thiès particulièrement de l’auberge des jeunes pour en faire son rectorat.





“A-t-on besoin de s’attarder sur les allégations fallacieuses et grotesques sur la personne du Maire”, s’est d’abord ironiquement interrogé Hélène Tine, avant de poursuivre : « Cette affaire n’est pas personnelle. Elle est plus sérieuse que des attaques infondées sur le premier magistrat de la Ville. En vérité, le Maire est mandaté par le Conseil pour défendre les intérêts de Thiès. Son dévouement à la cause de l’enseignement, de l’acquisition du savoir est connu de tous.C’est pourquoi, il est vraiment paradoxal, voire insensé, de l’accuser de spoliation foncière du patrimoine de l’université alors que ce sont les accusateurs qui s’attribuent de manière illégale la propriété de biens immobiliers relevant du patrimoine de la Ville de Thiès".





Poursuivant sa plaidoirie, Hélène Tine a apporté des détails pour battre en brèche la version des autorités universitaires : «L’état des droits réels, en date du 28 juillet 2022, établi par le conservateur des domaines, est sans équivoque. Il établit de manière irrévocable que le titre foncier n° 6000TH situé à Randoulène Nord appartient exclusivement à la Ville de Thiès. Il faut préciser que « le titre a été acquis auprès de la Société Sénégalaise d'Importation, de Distribution et d'Exploitation Cinématographique (SIDEC) qui a vendu à la Ville l'ex Cinéma Amitié. L'acte de vente date du 21 août 2002. Cette affaire n’a rien de complexe pour tous les gens de bonne foi et de raison. »





La ville va défendre son patrimoine





La Mairie, en définitive, est prête au combat dans ce dossier : « Maintenant, face aux velléités de l’autre partie, la Ville de Thiès a sollicité ses avocats pour l’attitude à tenir. C’est d'autant plus urgent que les responsables de l’université, dans un communiqué signé par un des leurs, vont jusqu’à remettre en cause l’acte de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) qui a fait arrêter les travaux de l’université sur les lieux. De même que le « droit réel » du titre foncier délivré par les autorités compétentes"