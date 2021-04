Thiès : Le collectif Mbour 4 implore la clémence pour faire libérer ses membres

Le Collectif Mbour 4 exige une liberté provisoire pour ses membres

Plus de 10 arrestations dont 4 membres du collectif : les habitants de Mbour 4 extension veulent une liberté provisoire pour leurs camarades détenues depuis bientôt trois mois. A cet effet, ils ont fait face à la presse et appelé le chef l'État à intervenir, eu égard à la situation sociale des familles des personnes arrêtées dans l’affaire dite Mbour 4 extension.





« Nous sommes réunis pour demander au président de la République d’intervenir. Depuis 3 mois, nos frères du Collectif sont arrêtés et le dossier ne bouge pas. Ce sont des pères de famille, leurs femmes et leurs enfants sont dans le désarroi. Nous voulons une diligence du dossier. Celle-ci, dans le dessein de trouver un apaisement », supplie leur porte-parole du jour. « Il est reproché à nos camarades d'avoir procédé à un morcellement illégal de parcelles dans la forêt classée. Ils ont tort ou non, ce qui nous intéresse, c'est leur libération. Nous voulons qu’ils rejoignent leurs familles en attendant que la procédure continue à travers une liberté provisoire ou un contrôle judiciaire», plaide Mass, membre du collectif.