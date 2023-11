Thiès : le dealer de 60 ans dit fumer du chanvre indien pour…

M. Diop et E. Faye ont été condamnés, respectivement, à 6 mois ferme et 15 jours ferme par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Le premier est reconnu coupable de trafic de chanvre indien alors que le second a écopé sa peine pour usage de cette drogue.



Les deux mis en cause ont été pris la main dans le sac par la police au domicile de M. Diop, 60 ans. Le sexagénaire contrôlait le trafic depuis chez lui, dans un quartier à Thiès. Il est tombé avec 500 grammes de chanvre indien et des cornets de la substance interdite prêts à la vente.



D’après L’Observateur, qui a couvert le procès, M. Diop, comme E. Faye, a déclaré qu’il détenait la drogue pour son usage personnel. «Je ne suis pas un trafiquant, jure-t-il. J’avais gardé ce chanvre indien pour ma consommation. Je souffre d’asthme et le chanvre me soulage.»



Cette ligne de défense n’a pas convaincu le procureur, qui a requis les peines retenues par le juge.