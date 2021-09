Thiès: Le domicile d'un ancien ministre de l'Intérieur cambriolé en plein jour

Cambriolage au domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur Jean Collin

Une scène digne d'un scénario hollywoodien cristallise les débats dans la cité du rail ! En effet, un malfrat a cambriolé hier vers 14 heures le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, feu Jean Collin selon des informations exclusives de Seneweb.





Mais ce cambrioleur a été finalement été pris la main dans le sac sur place par les policiers du commissariat du Premier Arrondissement de Thiès. Tout est parti quand les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont reçu ce mercredi un renseignement relatif à un cambriolage qui était en train d'être commis dans ledit domicile niché la "Rue sans Soleil " de la cité du rail.





Ainsi, mission a été donnée aux éléments de la brigade de recherches d'intervenir rapidement sur les lieux indiqués. Selon nos sources, le mis en cause avait réussi à défoncer la porte de cette concession à l'aide d'un marteau et d'un brin. Mais les limiers ont finalement déjoué le plan de O. Bâ. Et une fouille corporelle effectuée sur lui, s'est soldée par la découverte d'un couteau qu’il avait dissimulé sous sa ceinture.