Thiès : Le Général Birame Diop réceptionne des infrastructures et fait ses adieux à la zone militaire 7

Le ministre des Forces armées et le Chef d'état-major général des armées (Cemga) ont effectué une série d'inaugurations ces derniers jours. A Thiers, le périple les a conduits à l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA), à l'Ecole de l'armée de l'air (EAI) et au centre d'entraînement tactique Mbaye Diagne.Parmi les infrastructures réceptionnés, un terrain multifonctionnel où on peut pratiquer le tennis, le volley-ball, le handball, à côté d'un terrain de football doté de gazon synthétique.La formation et la discipline, priment pour Birame Diop. En guise de discours d'adieu, il fait ce rappel qui sous-tend l'armée après 40 ans de service.Pour rappel, la zone militaire numéro 7 était à l’honneur aujourd’hui et sa position géostratégique a favorisé la construire d'infrastructures. Dans son discours adressé aux armées, il insiste sur les principes de "discipline, de solidarité, de cohésion et d'engagement sans lesquels il est difficile pour une armée qui se veut professionnelle de faire son travailler dans des conditions optimales".