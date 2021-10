Thiès : Le métier du cuir bientôt professionnalisé (ministre)

La capitale artisanale du Sénégal va bientôt accueillir un centre de formation en cuir. Lequel devrait coûter à hauteur d’un milliard fcfa. C'est du moins l’annonce faite par le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle Dame Diop lors du grand forum économique de Mérina Dakhar.





«Le président de la République à décidé d’ouvrir un centre de formation dans chacun des 46 départements. Et Tivaouane va bénéficier de deux centres. Le ministère de l’Emploi a aussi un programme, nous allons construire un autre centre de formation en cuire à Ngaye à auteur d'un milliard. D’ici à un mois, nous allons venir poser la première pierre, nous avons la procédure de sélection de l’entreprise. Ce centre sera équipé», indique le ministre Dame Diop.





Ce centre reste une priorité pour la capacitation et la formation de nos jeunes en quête d'emplois décents, à en croire Dame Diop toujours.





« Nous avons une population jeune en Afrique. L'éducation, un métier et un travail restent une priorité pour tous jeunes. Pour avoir un travail décent, il nous faut d’abord des jeunes formés qui ont des métiers. Un métier ça s’apprend avant d’avoir une insertion professionnelle. Pour régler le problème de l’emploi, il faut entreprendre. Pour le programme d’urgence il ne s’agit pas de prendre 65000 jeunes pour travailler, mais de les former, leur apprendre un métier et leur donner un financement"





Ainsi Dame Diop a saisi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes du Kadior, un terroir qui regorge de plusieurs potentialités qu'il faut rentabiliser.





"Je vous invite à prendre les opportunités économiques de Mérina Ndakhar, vous avez des potentialités économiques. L’agriculture, les métiers annexes et connexes ont des potentialités d’insertion immense; l'artisanat c’est une potentialité pour vous ; vous n’avez plus d’excuses pour entreprendre. Il faut être endurant et courageux...".