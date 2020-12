Thiès : Les populations de Poniène sorties de l'enclavement grâce à Habib Niang

Habib Niang, responsable politique de l'Apr, a procédé à la remise de 5 tonnes de ciment et de deux camions de sable pour la réfection du foyer des jeunes, une vieille doléance des jeunes de Poniène.Ce samedi 19 décembre, Habib Niang a été reçu avec tous les honneurs dans ce traditionnel village Sérère. Poniène fait partie des villages qui ont été rattachés à la région de Thiès mais il manque pratiquement de tout, les populations laissées à elles-mêmes ont perdu espoir et foi en la parole du politique.Mais aujourd'hui, grâce à Habib Niang, un air nouveau souffle sur Poniène. Pour le doyen Timo, « Monsieur Niang est l'une des rares autorités, pour ne pas dire le seul, à avoir posé le pied dans leur cité ». « La cérémonie d'aujourd'hui aurait pu être encore plus grandiose mais la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser de grands rassemblements.Sachez que nous venons d'élever monsieur Habib Niang au grade de citoyen d'honneur de Poniène. Quand nous étions submergés par les eaux pluviales, il est venu nous aider avec une motopompe qui a évacué les eaux nous permettant de pouvoir circuler. La route qui relie le village à la route principale aussi a été drainée grâce à monsieur Niang.Cet après-midi, il vient d'honorer la promesse qu'il avait faite à la jeunesse en réhabilitant le seul centre qui existe dans le village en état de délabrement extrême avec du ciment et du sable pour aider les jeunes qui cotisaient 500 frs chacun pour pouvoir réfectionner le centre. Par ma voix, tout le village s'engage avec vous pour le développement », dit-il.« Le président des jeunes a sollicité le Président Habib Niang pour aider ses frères et sœurs qui traversent d'énormes difficultés pour suivre les cours aussi bien dans l'élémentaire que dans les universités », renchérit-il.Avant de rappeler : « L'éducation est un droit et tous les enfants doivent, pour jouir de ce droit, quelle que soit leur situation. Je demande solennellement au Président Habib Niang d'aider ces petits garçons en situation de handicap pour qu'ils puissent aller à l'école », a déclaré Samba Diouf, président des jeunes.Habib Niang, pour répondre à la sollicitation des populations est venu avec un de ses partenaires, Daouda Diop. Chef cuisinier de profession, ce dernier compte implanter des écoles de formation gratuites où les jeunes vont être formés dans la restauration, l'anglais et le leadership.« Tout d'abord, je remercie les populations de Poniène pour l'accueil auquel j'ai eu droit. J'ai écouté religieusement tous les maux dont vous souffrez, j'ai pris acte. Tout compte fait, avec mon staff, nous allons apporter les solutions aux différentes sollicitations. Nous allons mettre des bourses de formation à la disposition des jeunes », promet le président de And Suxali Sénégal.Malgré la pandémie, la présidente des femmes et son équipe vont reprendre les financements et les formations pour permettre aux femmes de reprendre leurs activités génératrices de revenus. « Toutes ces actions entrent dans le cadre de la consolidation du programme de son Excellence le Président Macky Sall, explique-t-on. Monsieur Diop qui vient des Etats-Unis va mettre sur pied des écoles de formation gratuites pour aider les jeunes. Pour nous les ambassadeurs du Président de la République c'est le défi que nous devons relever: être auprès des populations pour les soutenir ».Avant de terminer, Habib Niang a invité au respect des mesures barrières pour endiguer la pandémie en remettant des lots de masques à la population de Poniène pour lutter contre le coronavirus .