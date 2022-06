Thiès : les trois raisons de l’interdiction des Thiants de Sokhna Aïda Diallo

Sokhna Aïda Diallo voulait tenir des Thiants ce samedi à la Place de France à Thiès. La mairie avait donné son accord, mais la manifestation n’aura pas lieu. Le préfet du département a posé son veto.





C’est ainsi que les disciples de la veuve de Cheikh Béthio Thioune, qui étaient en train d’installer leurs tentes au lieu indiqué, hier, vendredi, ont étaient priés par les forces de l’ordre de remballer leur matériel.





Le préfet de Thiès a invoqué trois motifs pour justifier l'interdiction. D’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, il a d’abord agité les menaces de troubles à l’ordre public en ayant en tête, certainement, les risques d’affrontements entre Baye Fall et disciples de Sokhna Aïda Diallo.





L’autorité administrative a ensuite brandi le déficit de forces de l’ordre avec la coïncidence entre la manifestation religieuse et le match du Sénégal contre le Bénin, prévu ce soir au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et comptant pour les qualifications de la CAN 2023.