THIÈS : Pambal privée d'un projet de 23 milliards à cause de la mauvaise qualité de l’axe la reliant à Tivaouane (maire)

La commune de Pambal s’est vu priver depuis 2015 d’un projet d’une valeur de 23 milliards de FCFA, du fait de la mauvaise qualité du tronçon la reliant à Tivaouane, a soutenu jeudi son maire Serigne Cheikh Mbacké Dione.Selon lui, la commune avait obtenu l’accord de principe d’un partenaire italien, pour financer un paquet de projets évalués à 23 milliards de francs CFA.Le partenaire avait toutefois émis des réserves liées au risque que la mauvaise qualité des 19,6 km de pistes ferait courir à des investissements de cette valeur.Dans le cadre de la coopération décentralisée, une délégation de l’équipe municipale s’était rendue en Italie, pour "développer des projets porteurs de croissance" dans la collectivité territoriale, a noté M. Dione.Le projet, composé d’une ferme agricole de 500 hectares, d’une centrale solaire de 50 mégawatts et de 2.000 logements sociaux, devait contribuer à une émergence dans la zone, avec la création d’emplois, la production d’électricité et la fourniture de logements."Malheureusement, à cause de l’état de la route, les bailleurs ont dit que le taux de risque était trop élevé" d’investir 23 milliards dans une zone inaccessible pendant l’hivernage, a dit le maire.Selon lui, les partenaires étaient "prêts à financer" la réalisation de cette route, mais après trois séances avec l’AGEROUTE, le dossier a été transféré au ministère des Finances. "Jusqu’à présent, on n’a pas eu de réponse", a-t-il dit.