[ Vidéo] Thiès: Risque d'affrontements entre des disciples de Sokhna Aïda Diallo et des "baye faal"

Sokhna Aida Diallo

Vers un samedi de tous les dangers à Thiès où Sokhna Aïda Diallo compte organiser un “thiant" de grande envergure le même jour. En effet, la célèbre veuve de feu Serigne Cheikh Béthio Thioune va dérouler ce grand rassemblement à la place de France de la cité du rail, en perspective des préparatifs du grand Magal de Touba.





Mais elle s'est heurtée à la détermination des dahiras mourides qui s'opposent à la tenue de cette rencontre, selon des sources de Seneweb.

Ainsi les "baye faal" ont appelé à une forte mobilisation le jour j pour faire face à Sokhna Aïda Diallo et ses disciples.





En effet, la célèbre veuve du guide des thiantacounes avait déposé déjà une demande d'autorisation sur la table du préfet. Mais le camp adverse a saisi hier le chef de l'exécutif départemental pour organiser une manifestation samedi prochain.





Selon des sources de Seneweb, le danger plane sur Thiès. Et pour cause ! Les "baye faal" du quartier Médina Fall et les membres des dahiras mourides vont terminer leur marche à la place de France.





Serigne Fallou Fall Mbawor met en garde Sokhna Aïda Diallo





Selon le guide religieux, nous sommes dans un pays laïc et chacun a le plein de droit de vivre comme bon le semble. Mais personne ne doit bafouer les principes de croyance d'autrui, d'après le marabout "baye faal".