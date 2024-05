Thiès-Saly-Mbour : Les dessous de la visite nocturne du ministre de l'Intérieur

Le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur, poursuit ses visites pour constater de visu la situation opérationnelle de la police nationale. Après Dakar et Guédiawaye, le premier policier du pays s'est rendu, dans la nuit du samedi, à Thiès puis sur la Petite Côte.



Dans la capitale du rail, il a été accueilli par le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la Sécurité publique, ses collaborateurs du SRSP de Thiès et du groupe opérationnel de Thiès. "Au carrefour Lat Dior et au croisement EDK, il a pu constater la densité du trafic automobile et de celui des motos-Jakartas. Dans la Zone industrielle, la police a arrêté plusieurs jeunes délinquants. Un tour au commissariat central a permis au chef du département de l'Intérieur de constater le manque d'espace et de moyens des forces de police", lit-on dans un communiqué que nous avons parcouru.



Le ministre a ensuite fait cap sur Saly et sur Mbour. Comme à Thiès, l'explosion démographique a engendré de sérieux problèmes de mobilité, dans ces deux localités. Après avoir pris bonne note des enjeux, le ministre a quitté les lieux vers 2 h, déterminé à améliorer les conditions de sécurité, d'après la même note.



Voici les images de la visite nocturne du ministre de l'Intérieur.