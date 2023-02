Thiès : Un bus se renverse à Keur Mor Ndiaye, deux morts

Un bus se renverse à Keur Mor Ndiaye, deux morts

Deux morts sur le coup parmi les passagers et quarante neuf blessés dont sept grièvement. C'est le bilan de l'accident tragique de la circulation survenu sur l'autoroute à péage Ila Touba, tôt ce mardi 14 février 2024, vers six heures du matin. L’accident a eu lieu juste à hauteur de la sortie du village de Keur Mor Ndiaye, non loin de la Cité religieuse de Cheikh Amary Ndack Seck, Thiénaba.